Mihajlovic contro Mancini | Soriano in tribuna? Avrei mandato a quel paese il Mancio

(Di venerdì 2 aprile 2021)incon la Nazionale non sta bene a, tanto da non trattenere una dura critica all'ex compagno e amico ct, Roberto. Il tecnico rossoblù non comprende il mancato ...

Advertising

Gazzetta_it : #Bologna, #Mihajlovic: 'Mancini un amico, ma perché convocare #Soriano e fargli fare 3 tribune?' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Soriano è un caso, Mihajlovic contro l'amico Mancini 'Fossi stato nel mio giocatore avrei mandato ct a quel paese' - sportli26181512 : Bologna-Inter, Mihajlovic avverte Inter: 'Ce la giocheremo': L'allenatore del Bologna alla vigilia della gara contr… - zazoomblog : Soriano è un caso Mihajlovic contro lamico Mancini - #Soriano #Mihajlovic #contro #lamico - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Bologna, #Mihajlovic: 'Mancini un amico, ma perché convocare #Soriano e fargli fare 3 tribune?' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic contro

non si ferma: "Se Mancio fosse stato attento alle vicende del Bologna - ha detto, alla ... considerato che l'Italia ha giocatonessuno. Soriano ha dimostrato in questo campionato di ...non le manda a dire all'allenatore della nazionale: "Se Mancio fosse stato attento alle ... considerato che l'Italia ha giocatonessuno. Soriano ha dimostrato in questo campionato di ...Inter, Arturo Vidal potrebbe salutare al termine della stagione nel prossimo calciomercato. La nuova idea si chiama Soriano ...Amici sì, ma il tecnico del Bologna non ha gradito il mancato impiego del suo centrocapista negli impegni azzurri: "Soriano deve giocare perché se lo merita" ...