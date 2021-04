Mihajlovic | caso Soriano | ' Mancini? L' avrei mandato a quel paese'

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA - Sinisae Robertosono amici , ma questo non basta al CT per salvarsi dalla rabbia del tecnico rossoblù. A far scattare l'allenatore del Bologna il mancato impiego di Roberto ...

non le manda a dire all'allenatore della nazionale: "Se Mancio fosse stato attento alle vicende del Bologna - ha detto, alla vigilia della sfida con l' Inter - non avrebbe portato Soriano ...... come neldi Iachini, appena riassunti. CONTE SEMPRE PRIMO - In testa alla classifica di Serie ... Inzaghi (Benevento) 6,05 14° Semplici (Cagliari) 6 15° Ranieri (Sampdoria) 5,96 16°(...Il tecnico rossoblù non comprende il mancato impiego del suo centrocampista nei recenti impegni degli azzurri: “Al posto di Soriano, avrei mandato a quel paese Mancio e sarei tornato a casa: mi rode a ...Continua il fitto calendario che vede i giocatori scendere in campo praticamente ogni tre giorni. La pandemia ha sconvolto il piani del calcio e questo ha costretto, i club e le nazionali, ad impegni ...