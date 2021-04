Microsoft chiude l'app Cortana su iOS e Android (Di venerdì 2 aprile 2021) Microsoft ha chiuso la sua app Cortana per iOS e Android. Questa è l'ultima di una serie di mosse per porre fine al supporto di Cortana su più dispositivi. L'app Cortana per iOS e Android non è più supportata e Microsoft l'ha rimossa sia dall'App Store che dal Play Store di Google. "A partire dal 31 marzo 2021, i contenuti Cortana che avete creato, come promemoria ed elenchi, non funzioneranno più nell'app per dispositivi mobile Cortana, ma sarà comunque possibile accedervi tramite Cortana su Windows", si legge in una nota del supporto di Microsoft individuata da MacRumors. I promemoria, gli elenchi e le attività di Cortana sono ora disponibili invece nell'app ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021)ha chiuso la sua appper iOS e. Questa è l'ultima di una serie di mosse per porre fine al supporto disu più dispositivi. L'appper iOS enon è più supportata el'ha rimossa sia dall'App Store che dal Play Store di Google. "A partire dal 31 marzo 2021, i contenutiche avete creato, come promemoria ed elenchi, non funzioneranno più nell'app per dispositivi mobile, ma sarà comunque possibile accedervi tramitesu Windows", si legge in una nota del supporto diindividuata da MacRumors. I promemoria, gli elenchi e le attività disono ora disponibili invece nell'app ...

