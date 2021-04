"Mi ha appena accoltellato". Sapete chi è questo ragazzo insanguinato? Hollywood trema, uno scandalo enorme (Di venerdì 2 aprile 2021) Una brutta storia per Tom Hanks e famiglia. Il divo di Hollywood, mitico interprete di capolavori sbanca-botteghini come Phìladelphia e Forrest Gump, è costretto ad assistere alla fine incresciosa del fidanzamento tra il figlio, Chet Hanks, e la bella Kiana Parker. Contro il ragazzo è un giudice del Texas ha emesso un ordine restrittivo, spiega Dagospia, in quanto accusato di aver tenuto nei confronti della donna un atteggiamento "fisicamente e verbalmente violento nei suoi confronti", per diversi mesi. Il figlio dell'attore e di Rita Wilson l'8 gennaio, pochi giorni prima dell'ingiunzione del giudice, aveva pubblicato un video sui social decisamente sconvolgente: con la fronte insanguinata, in evidente stato di alterazione, aveva accusato a sua volta Kiana di averlo aggredito. La ragazza, sempre sui social, in quei giorni lanciava spesso un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Una brutta storia per Tom Hanks e famiglia. Il divo di, mitico interprete di capolavori sbanca-botteghini come Phìladelphia e Forrest Gump, è costretto ad assistere alla fine incresciosa del fidanzamento tra il figlio, Chet Hanks, e la bella Kiana Parker. Contro ilè un giudice del Texas ha emesso un ordine restrittivo, spiega Dagospia, in quanto accusato di aver tenuto nei confronti della donna un atteggiamento "fisicamente e verbalmente violento nei suoi confronti", per diversi mesi. Il figlio dell'attore e di Rita Wilson l'8 gennaio, pochi giorni prima dell'ingiunzione del giudice, aveva pubblicato un video sui social decisamente sconvolgente: con la fronte insanguinata, in evidente stato di alterazione, aveva accusato a sua volta Kiana di averlo aggredito. La ragazza, sempre sui social, in quei giorni lanciava spesso un ...

