MG Cyberster | il concept della roadster elettrica sarà svelato al Salone di Shanghai

(Di venerdì 2 aprile 2021) MG ha scelto il Salone di Shanghai (21-28 aprile) per presentare la Cyberster, cioè un concept di una roadster elettrica. Per il momento, la casa automobilistica che fa parte del Gruppo cinese SAIC, ha solo condiviso pochi dettagli tra cui alcune immagini che permettono di capire qualcosa di più della concept car a batteria. ISPIRATA ALLA MGB. Parlando della Cyberster, MG sottolinea che per il design si sono fatti ispirare dalla MGB Roadster del passato. Lo stile della concept car, almeno stando alle prime immagini, è comunque aggressivo e si nota un'aerodinamica particolarmente sofisticata. Il frontale molto basso e con fari a LED che ...

MG ha scelto il Salone di Shanghai (21 - 28 aprile) per presentare la, cioè undi una roadster elettrica. Per il momento, la casa automobilistica che fa parte del Gruppo cinese SAIC, ha solo condiviso pochi dettagli tra cui alcune immagini che ...Ai lati la MGsi presenta come scolpita dal vento, mostrando comunque i muscoli. Il posteriore invece ha una forma massiccia ed è caratterizzato da una firma ottica distintiva. La ...Sarà presentata al Salone di Shanghai la roadster elettrica da 800 km di autonomia e 0-100 coperto in meno di 3" La rinascita di MG firmata dalla cinese SAIC si è basata su SUV e berline, modelli ...Parlando della Cyberster, MG sottolinea che per il design si sono fatti ispirare dalla MGB Roadster del passato. Lo stile della concept car, almeno stando alle prime immagini, è comunque aggressivo e ...