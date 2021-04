Meteo Roma: previsioni weekend fino al 4 aprile, sereno a Pasqua (Di venerdì 2 aprile 2021) Le previsioni Meteo di Roma per questo weekend fino al 4 aprile mostrano un cielo perlopiù sereno. Nonostante siano previste nuvole per la giornata di sabato 3 aprile, queste tenderanno a sparire e a lasciare un cielo limpido per la giornata di domenica 4 aprile. I Romani potranno quindi godere di sole e clima mite per questo fine settimana di Pasqua. Anche se per sabato i metereologi prevedono la presenza di nubi proprio come oggi, venerdì 2 aprile, queste nuvole non faranno diminuire le temperature che rimarranno infatti stabili attorno ai 20°C. Vediamo nel dettaglio cosa dicono nel dettaglio gli esperti de IlMeteo.it. Meteo Roma: ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Lediper questoal 4mostrano un cielo perlopiù. Nonostante siano previste nuvole per la giornata di sabato 3, queste tenderanno a sparire e a lasciare un cielo limpido per la giornata di domenica 4. Ini potranno quindi godere di sole e clima mite per questo fine settimana di. Anche se per sabato i metereologi prevedono la presenza di nubi proprio come oggi, venerdì 2, queste nuvole non faranno diminuire le temperature che rimarranno infatti stabili attorno ai 20°C. Vediamo nel dettaglio cosa dicono nel dettaglio gli esperti de Il.it.: ...

