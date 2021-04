Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 2 aprile 2021) Sabato irregolarmente nuvoloso nel corso della mattinata su tutto il territorio; piogge attese nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà sempre instabile con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +8°C e +19°C. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia nelle ore mattutine che al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +8°C e +19°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato nuvolosità diffusa nelle ore mattutine su tutto il Lazio con tempo prevalentemente asciutto; al pomeriggio si attendono rovesci sparsi che si estenderanno anche alle ore serali su tutti i settori. Neve in Appennino in calo fino a 1600-1300 metri. Domenica nuvolosità irregolare nel corso della giornata sul basso Lazio con locali piogge, ampi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021) Sabato irregolarmente nuvoloso nel corso della mattinata su tutto il territorio; piogge attese nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà sempre instabile con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +8°C e +19°C. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia nelle ore mattutine che al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.Lazio:per ilSabato nuvolosità diffusa nelle ore mattutine su tutto il Lazio con tempo prevalentemente asciutto; al pomeriggio si attendono rovesci sparsi che si estenderanno anche alle ore serali su tutti i settori. Neve in Appennino in calo fino a 1600-1300 metri. Domenica nuvolosità irregolare nel corso della giornata sul basso Lazio con locali piogge, ampi ...

