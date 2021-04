Meteo Roma Pasqua e Pasquetta: ecco le previsioni per il weekend (Di venerdì 2 aprile 2021) Pasqua e Pasquetta a casa in zona rossa ma… come sarà il tempo? Ci farà compagnia il sole o la pioggia? Scopriamolo subito con le previsioni Meteo per il weekend. A Roma, sabato, non sarà una giornata all’insegna del sole: nuvole sparse sulla Capitale e pioggia attesa per il pomeriggio. Le temperature, tuttavia, saranno comprese tra +8°C e +19°C. Anche nella Regione Lazio il tempo sarà instabile, la mattinata prevalentemente asciutta ma nel pomeriggio attesi rovesci sparsi che potrebbero proseguire per tutta la notte. Domenica, il giorno di Pasqua, la Capitale si sveglierà con un cielo sereno, qualche nuvola di passaggio ma nessuna pioggia attesa. Per la Regione, invece, qualcosa cambia: nel basso Lazio infatti ci saranno piogge locali, ma in serata il tempo si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021)a casa in zona rossa ma… come sarà il tempo? Ci farà compagnia il sole o la pioggia? Scopriamolo subito con leper il. A, sabato, non sarà una giornata all’insegna del sole: nuvole sparse sulla Capitale e pioggia attesa per il pomeriggio. Le temperature, tuttavia, saranno comprese tra +8°C e +19°C. Anche nella Regione Lazio il tempo sarà instabile, la mattinata prevalentemente asciutta ma nel pomeriggio attesi rovesci sparsi che potrebbero proseguire per tutta la notte. Domenica, il giorno di, la Capitale si sveglierà con un cielo sereno, qualche nuvola di passaggio ma nessuna pioggia attesa. Per la Regione, invece, qualcosa cambia: nel basso Lazio infatti ci saranno piogge locali, ma in serata il tempo si ...

