Meteo Roma del 02-04-2021 ore 06:10 (Di venerdì 2 aprile 2021) Meteo Ben ritrovati Ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi mattino cieli sereni su tutti i settori qualche velatura tra Lombardia e Triveneto al pomeriggio debole instabilità pomeridiana sul Piemonte Veneto sereno o poco nuvoloso altrove in serata tempo del tutto asciutto con qualche velatura in transito sul nord est centro al mattino cieli sereni e qualche nuovi sui settori costieri di Toscana il Lazio al pomeriggio velature in transito sui settori centrali e fenomeni convettivi tra Lazio e Abruzzo in serata stabiliscono ancora nubi basse sulle coste di Toscana e Lazio al sud Al mattino cielo in prevalenza sereni con locali addensamenti sulle coste tirreniche al pomeriggio locali piovaschi sui settori pedemontani tra Campania Basilicata e Sardegna in serata c'è ancora sereni tempo asciutto su tutti i settori meridionali temperature minime aumento al ...

