METEO Italia. Temporali e grandine nel weekend. Poi si torna in inverno (Di venerdì 2 aprile 2021) METEO SINO ALL'8 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il cupolone anticiclonico, responsabile degli eccessi di caldo dei giorni scorsi, inizia ad invecchiare e a perder colpi, sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili, giusto in tempo per movimentare parecchio il tempo a ridosso delle festività pasquali. Ci sarà pertanto un guasto METEO, con l'intrusione di un fronte che favorirà il fiorire di Temporali da sabato, con anche un calo termico. Un cambio di circolazione è già evidente a livello europeo, con l'anticiclone delle Azzorre che risalirà molto a nord in direzione dell'Islanda. Lungo il fianco orientale dell'anticiclone masse d'aria fredda affluiranno dalla Scandinavia verso l'Europa Centrale, determinando un calo in picchiata delle temperature. Parte di quest'aria fredda riuscirà a coinvolgere l'Italia

