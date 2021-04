Mercato auto Italia 2021, marzo chiude in calo ma rispetto al 2019 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il mese di marzo per il Mercato auto Italia 2021 si chiude con un importante segno negativo. Infatti, c’è stato un calo delle immatricolazioni del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il paragone con il 2019 non è un errore, in quanto non avrebbe avuto senso confrontare i dati di marzo del 2021 con quelli del 2020 quando l’Italia si trovava alle prese con un lockdown totale. Nel mese appena concluso ci sono state 169.684 immatricolazioni, 24.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante due giorni lavorativi in più. C’è comunque una cosa da notare. Guardando ai dati di febbraio 2021 quando ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Il mese diper ilsicon un importante segno negativo. Infatti, c’è stato undelle immatricolazioni del 12,7%allo stesso periodo del. Il paragone con ilnon è un errore, in quanto non avrebbe avuto senso confrontare i dati didelcon quelli del 2020 quando l’si trovava alle prese con un lockdown totale. Nel mese appena concluso ci sono state 169.684 immatricolazioni, 24.600 in menoallo stesso periodo del, nonostante due giorni lavorativi in più. C’è comunque una cosa da notare. Guardando ai dati di febbraioquando ...

