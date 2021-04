Advertising

zazoomblog : Mediglia: bimbo in bicicletta investito da un’auto - #Mediglia: #bimbo #bicicletta - infoitscienza : Incidente a Mediglia: bimbo investito mentre era in bici -

Ultime Notizie dalla rete : Mediglia bimbo

Zazoom Blog

Condividi CORSICO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK , Cronaca Incidente ainvestito mentre era in bici Notizia precedente 0 CommentoCondividi Cronaca ,BAREGGIO - 'BILANCIO, MIGLIORIAMO I SERVIZI SENZA AUMENTI PER I CITTADINI' Notizia precedente Corsico. Incidente al Q.re Lavagna: 44enne cade in moto Notizia successiva 0 ...Un bimbo di cinque anni è stato investito ieri da un’auto a Bettolino. Tanta paura per il piccolo, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo la prima ricostruzion ...Dopo le prime cure, il personale sanitario ha deciso di trasportarlo in elicottero in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano Sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è giunta un’ambulanza della C ...