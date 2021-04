McKennie Dybala, il vicino: “Festino in tanti e con diverse ragazze” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il terzetto McKennie Dybala Arthur sotto accusa per il party vietato in piena notte. Un vicino di casa racconta tutto, Juventus furiosa. McKennie Dybala, i due calciatori della Juventus hanno fatto parlare molto in negativo a causa del Festino dato due notti fa in casa del primo. Il centrocampista statunitense ha accolto nella propria abitazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il terzettoArthur sotto accusa per il party vietato in piena notte. Undi casa racconta tutto, Juventus furiosa., i due calciatori della Juventus hanno fatto parlare molto in negativo a causa deldato due notti fa in casa del primo. Il centrocampista statunitense ha accolto nella propria abitazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - StampaTorino : Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - ZZiliani : Curioso notare come alla festa a casa #McKennie fossero presenti, oltre all'americano, ad #Arthur e a #Dybala, altr… - DiegoRaimondi11 : #McKennie curioso che a lottare contro il #nuovoregimeterapeutico non siano i rivoluzionari #centrisociali ??… - jopinaps22 : @NonSoloJuve Nn li avrei chiamati se fosse stato un vicino “ normale “ figuriamoci se i vicini in questione erano M… -