Maxi incidente alle porte della città, 5 auto coinvolte. Pesante il bilancio: tra i feriti un bambino di 1 anno (Di venerdì 2 aprile 2021) Maxi incidente sulla Flaminia stamani. Cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. È successo nella tarda mattinata di oggi all’altezza del chilometro 31.200 nel tratto di competenza del comune di Morlupo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica sulla quale stanno cercando di fare luce i carabinieri della locale stazione primi ad arrivare sul posto. A quanto si apprende l’emergenza sarebbe stata lanciata da un automobilista di passaggio. Tra la chiamata al 112 e l’arrivo dei soccorsi sarebbero passati pochi minuti. Sul posto anche la squadre 5A del distaccamento di Montelibretti e la 31A del distaccamento di Campagnano dei vigili del fuoco insieme a tre ambulanze. Sei i feriti tra i quali un uomo di 69 anni estratto dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)sulla Flaminia stamani. Cinquesono rimastein un tamponamento. È successo nella tarda mattinata di oggi all’altezza del chilometro 31.200 nel tratto di competenza del comune di Morlupo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica sulla quale stcercando di fare luce i carabinierilocale stazione primi ad arrivare sul posto. A quanto si apprende l’emergenza sarebbe stata lanciata da unmobilista di passaggio. Tra la chiamata al 112 e l’arrivo dei soccorsi sarebbero passati pochi minuti. Sul posto anche la squadre 5A del distaccamento di Montelibretti e la 31A del distaccamento di Campagnano dei vigili del fuoco insieme a tre ambulanze. Sei itra i quali un uomo di 69 anni estratto d...

Advertising

infoitinterno : Maxi incidente sulla A1, sei veicoli coinvolti: anche un'ambulanza. Traffico in tilt - infoitinterno : Maxi incidente sulla A1 | sei veicoli coinvolti | anche un' ambulanza Traffico in tilt - qn_lanazione : Maxi incidente sulla A1, sei veicoli coinvolti. Traffico in tilt @muoversintoscan @in_appennino #Firenze - 0rtofrutta : Maxi incidente sulla Messina-Catania: ferito un 15enne, lunghe code in autostrada. Una tratta autostradale in condi… - NewSicilia : #Newsicilia +++ MAXI #INCIDENTE SULLA A18 +++ Il traffico è letteralmente in tilt, la Polstrada ha liberato una co… -