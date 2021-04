Max Pezzali, cosa faceva prima di diventare cantante: pochissimi lo sanno (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà domani a Verissimo Max Pezzali, voce inconfondibile dello storico gruppo degli 883: sapete cosa faceva prima di esordire nella musica? La sua è una carriera trentennale, costellata da successi strepitosi in ambito musicale: stiamo parlando di Max Pezzali, all’anagrafe Massimo Pezzali, cantante pavese fondatore dei mitici 883 insieme all’amico conosciuto al liceo, Mauro Repetto. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà domani a Verissimo Max, voce inconfondibile dello storico gruppo degli 883: sapetedi esordire nella musica? La sua è una carriera trentennale, costellata da successi strepitosi in ambito musicale: stiamo parlando di Max, all’anagrafe Massimopavese fondatore dei mitici 883 insieme all’amico conosciuto al liceo, Mauro Repetto. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

