Masters1000 Miami, Jannik Sinner ha vinto con Bautista quando era spalle al muro. Il momento chiave dell’incontro (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner è in finale dell’ATP Masters1000 di Miami. Un risultato ottenuto a diciannove anni e sette mesi, in maniera che dire precoce è a dir poco; ci riesce vincendo una partita contro Roberto Bautista Agut, numero 12 al mondo e alla quarta semifinale di un 1000, mettendo in risalto il suo talento con la racchetta in mano ma soprattutto un altro talento, forse il più grande del ragazzo di Sesto Pusteria: la testa. Jannik trionfa in campo rimanendo sempre sul pezzo anche nei momenti più disperati, mettendo sul piatto una freddezza che, in teoria, apparterrebbe ad un veterano del circuito nei momenti più caldi del match e non ad un ragazzino che non ha nemmeno 60 partite fra i grandi delle classifiche ATP. Anche se, per un set e mezzo, l’azzurrino non ha giocato uno dei suoi ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021)è in finale dell’ATPdi. Un risultato ottenuto a diciannove anni e sette mesi, in maniera che dire precoce è a dir poco; ci riesce vincendo una partita contro RobertoAgut, numero 12 al mondo e alla quarta semifinale di un 1000, mettendo in risalto il suo talento con la racchetta in mano ma soprattutto un altro talento, forse il più grande del ragazzo di Sesto Pusteria: la testa.trionfa in campo rimanendo sempre sul pezzo anche nei momenti più disperati, mettendo sul piatto una freddezza che, in teoria, apparterrebbe ad un veterano del circuito nei momenti più caldi del match e non ad un ragazzino che non ha nemmeno 60 partite fra i grandi delle classifiche ATP. Anche se, per un set e mezzo, l’azzurrino non ha giocato uno dei suoi ...

