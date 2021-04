Masters1000 Miami, Jannik Sinner da capogiro! Sconfigge Bautista e conquista la finale! (Di venerdì 2 aprile 2021) Commovente, pauroso Jannik Sinner a Miami. L’azzurro non trema nella sua prima semifinale Masters 1000 in Florida e Sconfigge nuovamente Roberto Bautista Agut, numero 12 del mondo, per 5-7 6-4 6-4 in due ore e trentuno minuti, replicando il successo contro lo stesso avversario a Dubai e prendendosi il lusso di giocarsi per la prima volta in carriera un torneo del genere alla sua terza apparizione. Una partita in cui, dopo un primo set e mezzo in cui ha pagato lo scotto dell’emozione e dove l’iberico lo ha messo in difficoltà mantenendo spesso il ritmo, ha cambiato marcia dopo aver salvato cinque palle break nel settimo gioco del secondo set, diventando un uragano che ha travolto lo spagnolo. Ora l’azzurro è virtualmente numero 21 al mondo, in attesa di conoscere il suo avversario, uno tra Hubert ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Commovente, pauroso. L’azzurro non trema nella sua prima semifinale Masters 1000 in Florida enuovamente RobertoAgut, numero 12 del mondo, per 5-7 6-4 6-4 in due ore e trentuno minuti, replicando il successo contro lo stesso avversario a Dubai e prendendosi il lusso di giocarsi per la prima volta in carriera un torneo del genere alla sua terza apparizione. Una partita in cui, dopo un primo set e mezzo in cui ha pagato lo scotto dell’emozione e dove l’iberico lo ha messo in difficoltà mantenendo spesso il ritmo, ha cambiato marcia dopo aver salvato cinque palle break nel settimo gioco del secondo set, diventando un uragano che ha travolto lo spagnolo. Ora l’azzurro è virtualmente numero 21 al mondo, in attesa di conoscere il suo avversario, uno tra Hubert ...

