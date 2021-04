Masters 1000 Miami: Sinner a caccia di una storica finale, solo Bautista Agut lo separa dal sogno (Di venerdì 2 aprile 2021) La partita più importante dell’anno per Jannik Sinner è arrivata. Il tennista altoatesino, capace di spingersi fino in semifinale nel Masters 1000 di Miami, sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut per l’accesso ad una storica finale. Sinner è apparso in grande spolvero nel match di quarti, dove è riuscito a domare un avversario imprevedibile come il kazako Bublik. Jannik è inoltre diventato il tennista azzurro più giovane di sempre a raggiungere la semifinale in un Mille e punta ad infrangere tanti altri record. Ormai risulta quasi difficile parlare di sorpresa visto il talento e la solidità mentale dell’allievo di Piatti, ma non bisogna dimenticare che Sinner non ha ancora compiuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La partita più importante dell’anno per Jannikè arrivata. Il tennista altoatesino, capace di spingersi fino in semineldi, sfiderà lo spagnolo Robertoper l’accesso ad unaè apparso in grande spolvero nel match di quarti, dove è riuscito a domare un avversario imprevedibile come il kazako Bublik. Jannik è inoltre diventato il tennista azzurro più giovane di sempre a raggiungere la semiin un Mille e punta ad infrangere tanti altri record. Ormai risulta quasi difficile parlare di sorpresa visto il talento e la solidità mentale dell’allievo di Piatti, ma non bisogna dimenticare chenon ha ancora compiuto ...

