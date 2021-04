Masters 1000 Miami, la nuova classifica di Jannik Sinner se dovesse battere Roberto Bautista Agut (Di venerdì 2 aprile 2021) La serata italiana del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) vedrà scendere in campo l’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, che sarà opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 7, nella prima semifinale, in un match che mette in palio punti pesanti utili per la classifica mondiale. Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, vincendo il match odierno l’azzurro riceverebbe benefici sia in termini di punti che di posizioni in classifica, guadagnando ben 240 punti netti, salendo da 2129 a quota 2369, ed issandosi dal 24° al 21° posto virtuale. La scalata potrebbe proseguire nella prossima giornata di domenica, in caso di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La serata italiana del torneo ATP2021 di tennis (di categoria) vedrà scendere in campo l’azzurro, numero 21 del seeding, che sarà opposto allo spagnolo, testa di serie numero 7, nella prima semifinale, in un match che mette in palio punti pesanti utili per lamondiale. Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, vincendo il match odierno l’azzurro riceverebbe benefici sia in termini di punti che di posizioni in, guadagnando ben 240 punti netti, salendo da 2129 a quota 2369, ed issandosi dal 24° al 21° posto virtuale. La scalata potrebbe proseguire nella prossima giornata di domenica, in caso di ...

