Martino Midali | la nuova collezione Party 2021 e l’apertura della boutique a Modena

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un invito alla speranza di riappropriarsipropria vita e socialità e delle occasioni più liete che con essa ne derivano. Ladimira a celebrare ogni momento specialenostra esistenza. Cerimonie e battesimi, cresime e matrimoni, ma anche cocktaile occasioni più formali. Lo stile è essenziale ma di tendenza, elegantemente destrutturato e sempre, assolutamente femminile. Un dress code senza compromessi, in cui la maison esplora il segmento del pret à porter d’occasione piegando i suoi codici riconoscibili alle esigenze di un guardaroba speciale. Ma le sorprese non finiscono qui. Il brand continua ad investire in Italia, condi un nuovo monomarca nel ...

FNW_IT : Martino Midali apre un nuovo monomarca nel centro di Modena -

Il brand di womenswear made in Italy Martino Midali aprirà ad aprile un monomarca nel centro di Modena: 150 mq su un unico livello al civico 2 di Piazzale degli Erri, con cinque vetrine e una doppia a ...Martino Midali apre un nuovo monomarca nel centro di Modena, a pochi mesi dall'inaugurazione dello store di Cesena. Lo store sarà pienamente operativo a partire dal mese di aprile e va ad aggiungersi ...