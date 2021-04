Marco Verratti positivo al Covid-19 dopo la Nazionale. Il comunicato del PSG (Di venerdì 2 aprile 2021) dopo Leonardo Bonucci, anche Marco Verratti, di rientro dalle gare con la Nazionale italiana, è risultato positivo al Covid-19. Ecco il Tweet del PSG che lo annuncia: Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 2, 2021 Foto: Twitter Nazionale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021)Leonardo Bonucci, anche, di rientro dalle gare con laitaliana, è risultatoal-19. Ecco il Tweet del PSG che lo annuncia: Suite au dernier test PCR Sars-Cov2,est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 2, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Marco Verratti PSG, positivo Verratti: è la seconda volta per l'azzurro Un altro calciatore della Nazionale italiana positivo al Covid - 19 dopo Leonardo Bonucci: è Marco Verratti . L'annuncio è arrivato direttamente dal Paris Saint - Germain : 'Il giocatore è già in isolamento e seguirà l'apposito protocollo'. Verratti, che era risultato positivo già a fine ...

Italia, anche Verratti positivo al Coronavirus Marco Verratti positivo al Coronavirus . Lo ha annunciato il Psg, comunicando che il centrocampista azzurro è già in isolamento e rispetterà il protocollo sanitario. Il giocatore aveva lasciato il ...

Marco Verratti è positivo al Covid ilmessaggero.it Psg, Verratti positivo al Covid Marco Verratti è risultato positivo al Covid-19 e non potrà disputare il match con il Bayern: è quanto annuncia il Paris-Saint-Germain. Verratti aveva giocato con la nazionale due delle tre partite di ...

Marco Verratti è positivo al Covid Marco Verratti è positivo al Covid. A darne notizia il Paris Saint Germain in una nota in cui si specifica come il centrocampista, sottoposto a tampone al rientro dalla convocazione ...

