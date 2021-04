Mamma, da grande voglio fare Netflix (Di venerdì 2 aprile 2021) Come progettare serie Tv. Un master alle “Civiche” Avvenire, pagina 4, di Sofia Rossi Alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano il nome di un mostro sacro del cinema italiano si associa a quello del colosso californiano Netflix. Il risultato è un nuovo Master specialistico nato in collaborazione con la divisione italiana dell’azienda statunitense per formare i nuovi professionisti della scrittura in grado di inserirsi nel mercato della produzione creativa seriale. A quanto pare la stessa pandemia che ha chiuso in casa le persone di tutto il mondo e messo in ginocchio il settore dello spettacolo è anche la stessa che ha fatto uscire ancora di più nei consumatori il desiderio di contenti audiovisivi. «Il consumo e la produzione di serie tv, soprattutto con l’arrivo dei servizi di video on demand in streaming, è incrementato esponenzialmente, facendo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 aprile 2021) Come progettare serie Tv. Un master alle “Civiche” Avvenire, pagina 4, di Sofia Rossi Alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano il nome di un mostro sacro del cinema italiano si associa a quello del colosso californiano. Il risultato è un nuovo Master specialistico nato in collaborazione con la divisione italiana dell’azienda statunitense per formare i nuovi professionisti della scrittura in grado di inserirsi nel mercato della produzione creativa seriale. A quanto pare la stessa pandemia che ha chiuso in casa le persone di tutto il mondo e messo in ginocchio il settore dello spettacolo è anche la stessa che ha fatto uscire ancora di più nei consumatori il desiderio di contenti audiovisivi. «Il consumo e la produzione di serie tv, soprattutto con l’arrivo dei servizi di video on demand in streaming, è incrementato esponenzialmente, facendo ...

Advertising

NessunaGaranzia : RT @settembrini61: @NessunaGaranzia Apoteosi per la mamma! E per il papà bacio grande! - settembrini61 : @NessunaGaranzia Apoteosi per la mamma! E per il papà bacio grande! - _soraja_04_ : RT @Ariannatuttapan: Pensa la soddisfazione di una mamma che a 26 anni ti vede coronare tutti i tuoi sogni alla grande. Auguri Tommy ti vog… - tvzoomitalia : Mamma, da grande voglio fare Netflix @NetflixIT - dragana99_ : RT @MariaGr34264978: Qualora fosse Denise questa ragazza a trovarla è stata la mamma che ha tenuto sempre vivo il ricordo della bambina in… -