Malattia neurologica colpisce 43 Canadesi, gli esperti brancolano nel buio (Di venerdì 2 aprile 2021) Parallelamente al COVID-19, il mondo deve far fronte anche ad una Malattia neurologica avvolta nel mistero. Infatti neanche gli esperti riescono ad identificarne con precisione la causa, ancor meno la cura. I sintomi però sembrano essere simili al morbo della “Mucca pazza”. UNA Malattia MISTERIOSA – Attualmente la zona più colpita è il Canada, dove L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Parallelamente al COVID-19, il mondo deve far fronte anche ad unaavvolta nel mistero. Infatti neanche gliriescono ad identificarne con precisione la causa, ancor meno la cura. I sintomi però sembrano essere simili al morbo della “Mucca pazza”. UNAMISTERIOSA – Attualmente la zona più colpita è il Canada, dove L'articolo

Advertising

zazoomblog : Canada 40 casi di una malattia neurologica sconosciuta: “Simile alla mucca pazza” - #Canada #malattia #neurologica - aa_emme : RT @hele_fr: @amArizona13 Chi mi assicura che a 70 anni non mi viene una malattia neurologica? O che mía figlia non avrà un bambino con qu… - marisyl46 : @martinoloiacono Galli è malato e trema tutto...è una serissima malattia neurologica di cui non ricordo il nome,… - il_brigante07 : RT @hele_fr: @amArizona13 Chi mi assicura che a 70 anni non mi viene una malattia neurologica? O che mía figlia non avrà un bambino con qu… - sciantokescia : RT @hele_fr: @amArizona13 Chi mi assicura che a 70 anni non mi viene una malattia neurologica? O che mía figlia non avrà un bambino con qu… -