Mafia:Carlo Palermo,su strage Pizzolungo non si cerca verità (Di venerdì 2 aprile 2021) Carlo Palermo, l'ex magistrato scampato il 2 aprile 1985 all'attentato di Pizzolungo, costato la vita a Barbara Rizzo ed ai suoi gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, parlando davanti la stele che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021), l'ex magistrato scampato il 2 aprile 1985 all'attentato di, costato la vita a Barbara Rizzo ed ai suoi gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, parlando davanti la stele che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Carlo Mafia:Carlo Palermo,su strage Pizzolungo non si cerca verità Carlo Palermo si dice poi "amareggiato" per il mancato sostegno nella ricerca della verità. "... L'ex magistrato ha ribadito che "dietro il braccio armato della mafia", nell'attentato "c'è stata una ...

Pizzolungo 36 anni dopo, quella massoneria antica ma tanto attuale ... non è stata ancora resa completa verità e giustizia sul perché la mafia voleva uccidere il sostituto procuratore Carlo Palermo, da appena 40 giorni arrivato in Procura a Trapani, e sul perché sono ...

Mafia:Carlo Palermo,su strage Pizzolungo non si cerca verità - Cronaca ANSA Nuova Europa Mafia:Carlo Palermo,su strage Pizzolungo non si cerca verità Carlo Palermo, l'ex magistrato scampato il 2 aprile 1985 all'attentato di Pizzolungo, costato la vita a Barbara Rizzo ed ai suoi gemellini Giuseppe e Salvatore Asta, parlando davanti la stele che rico ...

Trapani e quella massoneria antica ma tanto attuale Pizzolungo, 2 Aprile 1985: a 36 anni dalla strage mafiosa in cui morirono Barbara Rizzo ed i suoi gemellini Salvatore e Giuseppe Asta, la vittima designata di quell’attentato, il pm Carlo Palermo torn ...

