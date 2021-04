Madame, dopo Sanremo il primo tour nei club: si parte da Roma il 13 dicembre (Di venerdì 2 aprile 2021) Madame, 19 anni e una carriera già proiettata verso la consacrazione. dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Voce" e dopo aver pubblicato con Sugar il suo primo album in un progetto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 aprile 2021), 19 anni e una carriera già proiettata verso la consacrazione.avercipato al Festival dicon il brano "Voce" eaver pubblicato con Sugar il suoalbum in un progetto...

Advertising

nevrsland : pensando a sangio che non potrà manco vedere madame perché la faranno esibire dopo averli rimandati tutti in casetta sono nera pece - notizienet : Madame: il primo album della giovanissima rapper italiana - solospettacolo : Madame: dopo il successo di Sanremo, il suo primo album (archivio) - sangiuliaaa : dopo l’eliminazione di tommaso se non mi fate vedere sangio che nel post puntata incontra madame vengo a roma con i… - sel_wanda : @bellamyswifeee @alice08404883 Secondo me le ha presentato Madame (dato che dopo non l’avrebbero vista stando in casetta) -