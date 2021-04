Macedonia | parla il portiere | “Nessuno della Germania ci ha fatto i complimenti | erano furiosi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Credo che in generale non ci abbiano preso troppo sul serio, soprattutto la stampa tedesca. Hanno pareggiato con un rigore non così netto e l’arbitro non ne ha fischiato uno nettissimo per noi per fallo di Emre Can. Poi però è arrivato il gol di Elmas ed è stato il colpo finale per loro.ci haper la vittoria e questo non mi sembra bello. Con chi ho scambiato la maglietta? Impossibile. Siamo rimasti a distanza di due metri per quanto”. A raccontarlo è il, Stole Dimitrievski, dopo la clamorosa impresaNazionale macedone in casanel match valevole per la terza giornata per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. ...