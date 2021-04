M5S, la rivoluzione delle parole può essere anche una rivoluzione del pensiero (Di venerdì 2 aprile 2021) Le parole hanno corpo, forza, intelligenza. Possono essere pietre, e la bocca la loro fionda. Possono essere crudeli o gentili, ipocrite o visionarie. La politica ha bisogno delle parole per farsi intendere, e usa le parole per costruire il mondo che immagina. Giuseppe Conte ha chiesto, durante l’incontro con gli eletti dei Cinquestelle, di cambiare un po’ le parole depositate in magazzino, alleggerirne la carica troppo “aggressiva” ed edificare un linguaggio più dolce. Forse più docile? Qui è l’intesa e qui resta anche alto il rischio del fraintendimento. Perché la parola segue il pensiero e quando questo latita la lingua esplode. La bocca diventa fionda, la parola si converte in giudizio e il giudizio in epiteto. Dunque prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Lehanno corpo, forza, intelligenza. Possonopietre, e la bocca la loro fionda. Possonocrudeli o gentili, ipocrite o visionarie. La politica ha bisognoper farsi intendere, e usa leper costruire il mondo che immagina. Giuseppe Conte ha chiesto, durante l’incontro con gli eletti dei Cinquestelle, di cambiare un po’ ledepositate in magazzino, alleggerirne la carica troppo “aggressiva” ed edificare un linguaggio più dolce. Forse più docile? Qui è l’intesa e qui restaalto il rischio del fraintendimento. Perché la parola segue ile quando questo latita la lingua esplode. La bocca diventa fionda, la parola si converte in giudizio e il giudizio in epiteto. Dunque prima di ...

