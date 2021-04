M5S e Lega a caccia di una nuova casa europea. I leghisti abbracciano Orban, i grillini bussano alla porta del Pd – Le interviste (Di venerdì 2 aprile 2021) C’è qualcosa che si muove all’interno del Parlamento europeo che interessa direttamente l’Italia. Due dei principali partiti italiani a Bruxelles, la Lega (che nel 2019 era riuscita a fare eleggere 29 eurodeputati) e il Movimento 5 Stelle (che inizialmente ne contava 14, tre in meno del Pd, ma ne ha persi 5 per strada) sono alla ricerca di una nuova casa, per contare di più e, forse, per decidere una volta per tutte se unirsi ai partiti europeisti o rimanere nei ranghi degli euro-critici o degli euroscettici. La Lega guarda a Budapest. Scettici i “fratelli” sovranisti della Meloni «Non ci sono mai piaciute e non ci piacciono le etichette», dichiara a Open l’europarlamentare leghista Marco Zanni, sempre più determinante per la politica europea del Carroccio (visto che il partito ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) C’è qualcosa che si muove all’interno del Parlamento europeo che interessa direttamente l’Italia. Due dei principali partiti italiani a Bruxelles, la(che nel 2019 era riuscita a fare eleggere 29 eurodeputati) e il Movimento 5 Stelle (che inizialmente ne contava 14, tre in meno del Pd, ma ne ha persi 5 per strada) sonoricerca di una, per contare di più e, forse, per decidere una volta per tutte se unirsi ai partiti europeisti o rimanere nei ranghi degli euro-critici o degli euroscettici. Laguarda a Budapest. Scettici i “fratelli” sovranisti della Meloni «Non ci sono mai piaciute e non ci piacciono le etichette», dichiara a Open l’europarlamentare leghista Marco Zanni, sempre più determinante per la politicadel Carroccio (visto che il partito ...

