M5s, D’Incà: “Ieri giorno importante, finalmente Conte si presenta come nostro leader”. Su ddl Zan: “Priorità parlamentare, agevoleremo i lavori” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ieri è stato un giorno importante: Giuseppe Conte si presenta finalmente come leader del M5s. Un M5s che si vuole rinnovare, che vuole avere un nuovo rilancio e una nuova maturità e che affronterà le sfide del futuro con Giuseppe Conte, che è stata una guida importante del nostro Paese in un momento di grandissima crisi e che oggi vuole aiutare il M5s a fare ancora una volta un passo in avanti”. Sono le parole di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti per il Parlamento e deputato del M5s, intervistato da Simone Spetia nella trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. Riguardo allo slogan storico dell’‘uno vale uno’, Ieri rettificato da Conte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “è stato un: Giuseppesidel M5s. Un M5s che si vuole rinnovare, che vuole avere un nuovo rilancio e una nuova maturità e che affronterà le sfide del futuro con Giuseppe, che è stata una guidadelPaese in un momento di grandissima crisi e che oggi vuole aiutare il M5s a fare ancora una volta un passo in avanti”. Sono le parole di Federico, ministro per i Rapporti per il Parlamento e deputato del M5s, intervistato da Simone Spetia nella trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. Riguardo allo slogan storico dell’‘uno vale uno’,rettificato da, ...

