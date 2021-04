M5S: De Rosa, ‘in Lombardia accogliamo Conte, grande voglia di ripartire’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Il Movimento Cinque Stelle Lombardia “riaccoglie Giuseppe Conte ed è pronto a lavorare per il futuro. Un futuro che dovrà passare dai territori”. Lo spiega il capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Pirelli, Massimo De Rosa. “Conte ha detto che ascolterà i territori. La nostra regione è la più provata d’Italia dalla pandemia, complici anche le inefficienze di un’amministrazione il cui mandato è stato un susseguirsi di scandali, errori e disagi per i cittadini. Organizzazione, competenza e merito sono ciò che nei palazzi della politica lombarda mancano da troppo tempo”, sottolinea, facendo riferimento anche agli sviluppi giudiziari degli ultimi tempi per il governatore Attilio Fontana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Il Movimento Cinque Stelle“riaccoglie Giuseppeed è pronto a lavorare per il futuro. Un futuro che dovrà passare dai territori”. Lo spiega il capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Pirelli, Massimo De. “ha detto che ascolterà i territori. La nostra regione è la più provata d’Italia dalla pandemia, complici anche le inefficienze di un’amministrazione il cui mandato è stato un susseguirsi di scandali, errori e disagi per i cittadini. Organizzazione, competenza e merito sono ciò che nei palazzi della politica lombarda mancano da troppo tempo”, sottolinea, facendo riferimento anche agli sviluppi giudiziari degli ultimi tempi per il governatore Attilio Fontana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : M5S: De Rosa, 'in Lombardia accogliamo Conte, grande voglia di ripartire'... - coxagian : RT @LaNotiziaTweet: Pesanti ombre sul Pirellone. “Lombardia gestita da incapaci”. Parla De Rosa, capogruppo #M5S in Consiglio regionale: “Q… - fabyo40 : RT @LaNotiziaTweet: Pesanti ombre sul Pirellone. “Lombardia gestita da incapaci”. Parla De Rosa, capogruppo #M5S in Consiglio regionale: “Q… - PaoloRMbtm : RT @BrianoGianluca: Pesanti ombre sul Pirellone. “Lombardia gestita da incapaci”. Parla De Rosa, capogruppo M5S in Consiglio regionale: “Qu… - RussoMu : RT @BrianoGianluca: Pesanti ombre sul Pirellone. “Lombardia gestita da incapaci”. Parla De Rosa, capogruppo M5S in Consiglio regionale: “Qu… -