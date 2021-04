Luxor African Film Festival | quali sono stati i premi?

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 26 al 31 marzo 2021 si è tenuta la decima edizione dichiamata anche Laff che promuove l’incontro tra culture e l’inclusione sociale. Unancora più importante quest’anno in cui l’isolamento è stato totale per causa della pandemia che ha stravolto la socialità per come la conosciamo. A conclusione delconsegnati iper ipiù apprezzati e votati. Paolo Genovese alla guida di UmbriaCommission: iLa serata ha avuto un ricco segmento artistico con la cantante sudanese Asia Madani. Poi si ...

I discendenti dei vecchi capi tribù – che oggi risiedono nei governatorati del Basso Egitto come Luxor e Assuan – descrivono questo dislocamento come la fine del "paradiso in terra'' per i Nubiani, ...