Lutto per Rita Dalla Chiesa, lo strazio della conduttrice: “Non lo accetto, eri la mia roccia” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati”. “I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima”. Un messaggio di poche righe con il quale Rita Dalla Chiesa ha voluto salutare il suo amico di sempre. Dolore e rabbia per un destino ingiusto che lo ha strappato alla vita ad appena 55 anni. Sui social, un fiume di lacrime, di commenti e di ricordi. “Un grande onore averti avuto nel mio mondo le risate pazzesche! ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati”. “I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima”. Un messaggio di poche righe con il qualeha voluto salutare il suo amico di sempre. Dolore e rabbia per un destino ingiusto che lo ha strappato alla vita ad appena 55 anni. Sui social, un fiume di lacrime, di commenti e di ricordi. “Un grande onore averti avuto nel mio mondo le risate pazzesche! ...

Advertising

alepaganotwit : Facciamo le condoglianze all’Ambasciatore in Italia Andrea Lee del meraviglioso popolo di #Taiwan, per questo gravi… - Vivo_Azzurro : #Azzurri per sempre ???? Prima dell'inizio di #ItaliaIrlandadelNord viene osservato un minuto di raccoglimento in me… - fanpage : Sono passati tre anni dalla morte di #FabrizioFrizzi, un lutto che non fu come tutti gli altri. Un'ondata di emozio… - parklouve : in lutto per almeno una settimana - Marghe58277301 : @Angy646461381 Buongiorno, cara?? Che bello leggerti di mattina, Angy mia .. ma lo so che hai da fare, gioia .. la r… -