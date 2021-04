L’uovo di Pasqua | le origini e la storia del principe della Pasqua

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021)diè sempre stato visto, fin dall’antichità, come simbolo di vita. Per questo era buona usanza in primavera, scambiarsi uova come dono di rinascita. Infatti prima del Cristianesimo, già gli antichi egizi vedevano nelil fulcro dei quattro elementi: terra, fuoco, aria ed acqua. I persiani, si scambiavano uova proprio a simboleggiare, una vita che nasce. Con il Cristianesimo, nel Medioevo, durante il ritole,diventa il simboloResurrezione del Cristo. Per questo una tradizione, iniziata in Germania, vedeva i contadini scambiarsi uova bollite. Le quali erano avvolte in foglie di fiori colorati, in modo che si colorassero naturalmente. Gli aristocratici e i ceti sociali più ricchi, sostituivano alle uova ...