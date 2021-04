L’Unione chiede di salvaguardare la Grande Barriera Corallina australiana (Di venerdì 2 aprile 2021) «Sono profondamente preoccupato per le minacce che la Grande Barriera Corallina deve affrontare. Se non cambiamo i nostri comportamenti, le cose non miglioreranno». A dirlo non è un esponente della politica australiana o uno scienziato ma Virginijus Sinkevi?ius, commissario europeo all’ambiente, che ha dichiarato al Guardian Australia di avere molto a cuore la salute di uno dei simboli più iconici del Paese dei canguri, dichiarato patrimonio dell’Umanità nel 1981. Un monito che non arriva in un momento casuale, visto che lo scorso febbraio L’Unione ha fatto il suo ingresso nell’International Coral Reef Initiative, l’accordo internazionale promosso per primo dall’Australia e da altri otto Paesi nel 1994 che mira a proteggere le barriere coralline e gli ecosistemi correlati. Il più ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) «Sono profondamente preoccupato per le minacce che ladeve affrontare. Se non cambiamo i nostri comportamenti, le cose non miglioreranno». A dirlo non è un esponente della politicao uno scienziato ma Virginijus Sinkevi?ius, commissario europeo all’ambiente, che ha dichiarato al Guardian Australia di avere molto a cuore la salute di uno dei simboli più iconici del Paese dei canguri, dichiarato patrimonio dell’Umanità nel 1981. Un monito che non arriva in un momento casuale, visto che lo scorso febbraioha fatto il suo ingresso nell’International Coral Reef Initiative, l’accordo internazionale promosso per primo dall’Australia e da altri otto Paesi nel 1994 che mira a proteggere le barriere coralline e gli ecosistemi correlati. Il più ...

Advertising

Antonio22024399 : Caro Augusto...entrambi gli schieramenti alle basi del partito non vuole l'alleanza tra i due perdenti PD& M5S...e… - fainformazione : L’Unione Madonie fa appello al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per bloccare il dimensionamento scolastico… - fainfocronaca : L’Unione Madonie fa appello al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per bloccare il dimensionamento scolastico… - Carmen5633 : Stanotte scatta l'#oralegale , per l'ultima volta. Ce lo chiede l'Unione europea - infoitinterno : Stanotte scatta l'ora legale, per l'ultima volta. Ce lo chiede l'Unione europea -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione chiede mobilitïÿàVerbania Notizie