L’Ue rivede gli aiuti all’agricoltura e dà un altro colpo alle aziende italiane

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’Europa ne combina un’altra, sotto traccia come sempre. Una comunicazione semplice semplice che rischia però di creare un disastro di portata enorme. E stiamo parlando di agricoltura, quella italiana. La denuncia arriva dalla Sicilia, grazie alla Conferenza regionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che è intervenuta sul tema della cumulabilità degliin agricoltura, dopo aver letto una comunicazione che rischia di tagliare le gambe ad un intero settore. Biagio Tinghino sul Quotidiano di Sicilia ha intervistato il presidente del Coordinamento dei commercialisti siciliani, Maurizio Attinelli, per commentare la vicenda. In una nota della Direzione generale dell’Agricoltura della Commissione europea, inviata alla Regione siciliana nel novembre 2020, il dg Mihail Dumitru, rispondendo a uno specifico quesito posto dalla Regione in tema di cumulabilità ...