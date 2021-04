Lucio Tropea torna a far parte della famiglia smart con il ruolo di CEO di smart Italia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dall’1 aprile 2021,assume l’incarico di CEO diS.r.l, la nuova società con socio unicoEurope GmbH che si occuperà per il mercatonocommercializzazione dei prodotti e servizi, fruttojoint venture tra Mercedes-Benz AG e Geely Holding., che riporterà direttamente a Dirk Adelmann, CEOEurope GmbH, avrà il compito di sviluppare l’organizzazionena del marchio che da sempre, proprio in, conta il più alto numero di appassionati a livello mondiale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Smart: Lucio Tropea nuovo Ceo del brand - bizcommunityit : Smart Italia: Lucio Tropea nuovo Ceo del brand #CEO - Gazzetta_it : Smart: Lucio Tropea nuovo Ceo del brand - markus_auto : Chi è Lucio Tropea, il nuovo CEO di Smart Italia ... - markus_auto : Chi è Lucio Tropea, il nuovo CEO di Smart Italia ... -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Tropea

La Gazzetta dello Sport

Dall'1 aprile 2021,assume l'incarico di CEO di smart Italia S.r.l, la nuova società con socio unico smart Europe GmbH che si occuperà per il mercato italiano della commercializzazione dei prodotti e servizi,...50 esemplari da 50K Euro Smart brucia le tappe nei SUV elettrici: debutta nel 2022 il nuovo modello (cinese) 41 anni, sposato e padre di famiglia,è il nuovo CEO di Smart Italia. ...Dopo i sucessi inanellati nel ruolo di direttore vendite ricoperto dal 2015 al 2018, Lucio Tropea torna in Smart assumendo la carica di Ceo. Lo fa dopo una parentesi in Enel X, dove dal 2018 si è ...41 anni, sposato e padre di famiglia, Lucio Tropea è il nuovo CEO di Smart Italia. Laureato in economia nel 2003, discutendo una tesi sugli effetti della block exemption sulla distribuzione ...