L' Rt nazionale scende a 0 | 98 | incidenza a 232 casi ogni 100mila abitanti

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Rt nazionale scende a 0,98, incidenza a 232 ogni 100 mila - repubblica : ?? Covid, l'Rt nazionale scende sotto l'1. Nessuna regione cambia colore ma 9 restano in rosso almeno fino al 20 apr… - rtl1025 : ?? Scende a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'#Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Rt nazionale scende a 0,98, incidenza a 232 casi ogni 100mila abitanti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Rt nazionale scende a 0,98, incidenza a 232 casi ogni 100mila abitanti -

Ultime Notizie dalla rete : nazionale scende

TGCOM

Intanto continua a scendere l'Rt, che torna sotto 1 e arriva a 0,98. In calo anche l'incidenza, che è a 232. A vedere confermato il rosso a causa dell'incidenza superiore a 250 casi per ...a 0,98, sotto la soglia d'allarme di 1, il valore dell'Rtcontro l′1,08 della scorsa settimana e l′1,16 di due settimane fa. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila ...Il Sabato di Pasqua si scenderà in campo, dopo la sosta per le nazionali, per proseguire nell’ultima fase del campionato italiano di calcio e le squadre (decimate dalle defezioni fisiche rimediate con ...Scende a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa ...