Lotteria degli scontrini, nuova proroga per gli esercenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Arriva una nuova proroga per l’adeguamento dei registratori di cassa ai fini della Lotteria degli scontrini. Un provvedimento firmato dall’Agenzia delle Entrate ha spostato nuovamente il termine (precedentemente fissato al 1°aprile): ora la nuova scadenza per l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, è il 1° ottobre 2021. Lotteria degli scontrini, i motivi della nuova proroga per gli esercenti La proroga è stata chiesta a gran voce dalle associazioni di categoria, che ormai da mesi invocano una tregua per gli esercenti in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) Arriva unaper l’adeguamento dei registratori di cassa ai fini della. Un provvedimento firmato dall’Agenzia delle Entrate ha spostatomente il termine (precedentemente fissato al 1°aprile): ora lascadenza per l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi, è il 1° ottobre 2021., i motivi dellaper gliLaè stata chiesta a gran voce dalle associazioni di categoria, che ormai da mesi invocano una tregua per gliin considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare ...

Advertising

fol_news : RT @FerGalanti: opinione su cashback e lotteria degli scontrini nel canale #ferramenta - paolettami : @JGiusi @ngiocoli Che gli frega? Ha vinto la lotteria per sempre, uno come lui che sta facendo il Ministro degli Es… - m_mugnani : Lotteria degli scontrini, l'obbligo per i commercianti slitta ancora - Cristia73347738 : Rifiuti aumentati dell'80% in 10 anni, una bolletta della luce da 40€ la paghi 130€. Canone obbligatorio, bollo obb… - moneypuntoit : ?? Lotteria degli scontrini 2021: l'esercente è obbligato a partecipare? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli Lotteria scontrini, come si partecipa? L'8 aprile, prossima estrazione Come partecipare alla lotteria degli scontrini? Tra pochissimi giorni la seconda estrazione, prendervi parte è facile È vicinissima ormai, la seconda estrazione della lotteria degli scontrini : arriverà l'8 aprile prossimo.

Rotary e Cioccolato di Modica IGP insieme per raccolta fondi La lotteria, che quest'anno si è svolta in streaming, ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici degli stessi, al fine, con il ricavato della vendita dei biglietti, di raccogliere fondi per ...

Lotteria degli scontrini, seconda estrazione l'8 aprile: come partecipare? Money.it Tempesta d’amore, Beautiful e Il Segreto: anticipazioni oggi 2 Marzo La setta degli Arcangeli minaccia l’armonia di tutto Puente Viejo ... meteorite del suo guardino stia generando una grande fortuna: ha vinto un biglietto alla lotteria e la gallina Lotte ha fatto più ...

Giulia De Lellis: vince 31.000 euro! Giulia De Lellis è stata una delle concorrenti vip del programma di Amadeus su Rai 1 “I soliti ignoti”; durante il quiz a premi, ...

Come partecipare allascontrini? Tra pochissimi giorni la seconda estrazione, prendervi parte è facile È vicinissima ormai, la seconda estrazione dellascontrini : arriverà l'8 aprile prossimo.La, che quest'anno si è svolta in streaming, ha visto la partecipazione di numerosi soci e amicistessi, al fine, con il ricavato della vendita dei biglietti, di raccogliere fondi per ...La setta degli Arcangeli minaccia l’armonia di tutto Puente Viejo ... meteorite del suo guardino stia generando una grande fortuna: ha vinto un biglietto alla lotteria e la gallina Lotte ha fatto più ...Giulia De Lellis è stata una delle concorrenti vip del programma di Amadeus su Rai 1 “I soliti ignoti”; durante il quiz a premi, ...