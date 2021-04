L’ordinanza della prima cittadina Carla Medau avrà valore fino al prossimo 16 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) In Sardegna zona rossa anche per Pula e la Sardegna torna a vivere l'incubo dei contagi in crescita dopo tre settimane passate in zona bianca In Sardegna zona rossa anche per Pula, troppi contagi e la sindaca chiude tutto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) In Sardegna zona rossa anche per Pula e la Sardegna torna a vivere l'incubo dei contagi in crescita dopo tre settimane passate in zona bianca In Sardegna zona rossa anche per Pula, troppi contagi e la sindaca chiude tutto su Notizie.it.

Advertising

infoitinterno : Fara in Sabina diventerà zona rossa. L'ordinanza della Regione nel pomeriggio - PaoloPiggi : CIVITAVECCHIA - “Prosegue con un’ordinanza regionale il totoconferimento per l’incapacità della sindaca di Roma e d… - recyclind : #Roma, sull'orlo dell'#emergenza #rifiuti. Il Presidente della Regione #Lazio ha firmato l’#ordinanza regionale per… - MessinaMag : Una nuova zona rossa in Sicilia: il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato l’ordinanza che “blin… - detestotutti : @franbaldassarri @violalaviola Non mi pare sia il punto della questione, inoltre le nostre nonne non giravano sangu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ordinanza della Corte di Cassazione su imposta per agenzie estere, Garrisi (CEO Stanleybet): “Contenzioso sul passato continuerà, pronti a pagare tasse dal primo gennaio 2021” Redazione Jamma