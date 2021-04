Lombardia, vaccini Covid senza prenotazione per gli over 80 che mancano all'appello (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - La campagna vaccini anti Covid prosegue a ritmi serrati in Lombardia ed entro il prossimo 11 aprile la Regione fa sapere che completerà quella dedicata agli ultraottantenni. "Dal 7 all'11 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano - La campagnaantiprosegue a ritmi serrati ined entro il prossimo 11 aprile la Regione fa sapere che completerà quella dedicata agli ultraottantenni. "Dal 7 all'11 ...

Advertising

radiodeejay : Lo sfogo di Chiara Ferragni sul sistema dei vaccini in Lombardia - Agenzia_Ansa : Parte oggi il nuovo sistema di prenotazione dei vaccini della Regione Lombardia, in collaborazione con Poste. Si co… - SkyTG24 : Covid Lombardia, a over 80 da 7 a 11 aprile vaccini senza prenotare - giovampierogma1 : Covid Lombardia, a over 80 da 7 a 11 aprile vaccini senza prenotare - TheBsrvr : RT @FranA955: Chiara Ferragni sta dichiarando guerra alla regione Lombardia Previsto un incremento del vaccini del 27% entro 24h -