Lombardia, al via le prenotazioni del Vaccino Covid sul portale di Poste: ecco come funziona (Di venerdì 2 aprile 2021) Prende il via oggi, venerdì 2 aprile, il nuovo sistema di prenotazione messo in campo da Regione Lombardia, in collaborazione con Poste Italiane, per la prenotazione della vaccinazione anti-Covid dei cittadini lombardi. L’iniziativa è stata presentata ieri dal presidente Attilio Fontana, dal vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, insieme al responsabile Technology and Operation di Poste Italiane Mirko Mischiatti e al responsabile della campagna vaccinale Guido Bertolaso. come funziona? Per prima cosa bisogna accedere all’apposito portale di Poste: alle 8, quando era prevista l’attivazione della piattaforma, gli utenti in coda erano 80 e l’avvio della procedura per fissare l’appuntamento ha richiesto qualche secondo. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Prende il via oggi, venerdì 2 aprile, il nuovo sistema di prenotazione messo in campo da Regione, in collaborazione conItaliane, per la prenotazione della vaccinazione anti-dei cittadini lombardi. L’iniziativa è stata presentata ieri dal presidente Attilio Fontana, dal vicepresidente di RegioneLetizia Moratti, insieme al responsabile Technology and Operation diItaliane Mirko Mischiatti e al responsabile della campagna vaccinale Guido Bertolaso.? Per prima cosa bisogna accedere all’appositodi: alle 8, quando era prevista l’attivazione della piattaforma, gli utenti in coda erano 80 e l’avvio della procedura per fissare l’appuntamento ha richiesto qualche secondo. In ...

Advertising

fattoquotidiano : IL PIANO DI BERTOLASO La Lombardia annuncia le date: ecco quando è previsto l'inizio delle vaccinazioni per ogni f… - eziomauro : Covid, il report dell'Iss: 'Età media dei deceduti 81 anni, il 28% delle vittime in Lombardia' - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - luigi46siluro46 : @damiano_rm Guardando a casa nostra si sa che i cinesi non muoiono o meglio non risulta che muoiano. Pur abitando n… - arrosticino77 : Disastro Lombardia, Prenotazioni? Se siete religiosi.....pregate. -