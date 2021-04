L’Olanda sospende il vaccino AstraZeneca per gli under 60 (Di venerdì 2 aprile 2021) In Olanda vaccino AstraZeneca sospeso per gli under 60. La decisione è stata comunicata dal ministero della Salute. AMSTERDAM (OLANDA) – In Olanda il vaccino AstraZeneca è stato sospeso per gli under 60. La decisione, come riportato dall’Ansa, è stata comunicata dal ministero della Salute in attesa di ulteriori approfondimenti. Una scelta che arriva pochi giorni dopo quella della Germania. Non sembrano esserci, al momento, altre situazioni simili nel Vecchio Continente, ma si attende una nuova decisione da parte dell’Ema. La diffidenza verso AstraZeneca Il vaccino di AstraZeneca continua a vivere in una diffidenza nel Vecchio Continente. I casi di trombosi registrati nelle scorse settimane hanno portato molti Paesi a ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021) In Olandasospeso per gli60. La decisione è stata comunicata dal ministero della Salute. AMSTERDAM (OLANDA) – In Olanda ilè stato sospeso per gli60. La decisione, come riportato dall’Ansa, è stata comunicata dal ministero della Salute in attesa di ulteriori approfondimenti. Una scelta che arriva pochi giorni dopo quella della Germania. Non sembrano esserci, al momento, altre situazioni simili nel Vecchio Continente, ma si attende una nuova decisione da parte dell’Ema. La diffidenza versoIldicontinua a vivere in una diffidenza nel Vecchio Continente. I casi di trombosi registrati nelle scorse settimane hanno portato molti Paesi a ...

