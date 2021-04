L’Odissea, su Rai 3 il viaggio di Domenico Iannacone nella disabilità mentale (Di venerdì 2 aprile 2021) : anticipazioni Questa sera, 2 aprile 2021, nella ricorrenza del Venerdì Santo e della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’ONU, Rai 3 presenta una serata evento: L’Odissea, un film-documentario di Domenico Iannacone. Ecco tutte le anticipazioni. A più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, il film-documentario di Domenico Iannacone compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale. L’Odissea ci conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi. Un viaggio nel viaggio, la ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) : anticipazioni Questa sera, 2 aprile 2021,ricorrenza del Venerdì Santo e della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’ONU, Rai 3 presenta una serata evento:, un film-documentario di. Ecco tutte le anticipazioni. A più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, il film-documentario dicompie unspiazzante nel mondo dellaci conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi. Unnel, la ...

