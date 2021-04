L'Odissea: chi sono i cinque ragazzi del film di Domenico Iannacone (Di venerdì 2 aprile 2021) Durante un'intervista Domenico Iannacone, celebre giornalista italiano, ha parlato de L'Odissea e dei cinque ragazzi che ha scelto per il suo film. L'Odissea è un film-documentario di Domenico Iannacone, noto giornalista italiano, che narra le fatiche e le sofferenze delle persone affette da disabilità mentale, attraverso le voci e le storie degli attori del Teatro patologico di Roma; ma adesso scopriamo chi sono i cinque ragazzi del film: Paolo, Marina, Carlo, Claudia e Fabio. Durante un'intervista di Famiglia Cristiana Iannacone ha dichiarato: "Le odissee che racconto sono quelle di Paolo, che sulla scena veste i ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) Durante un'intervista, celebre giornalista italiano, ha parlato de L'e deiche ha scelto per il suo. L'è un-documentario di, noto giornalista italiano, che narra le fatiche e le sofferenze delle persone affette da disabilità mentale, attraverso le voci e le storie degli attori del Teatro patologico di Roma; ma adesso scopriamo chidel: Paolo, Marina, Carlo, Claudia e Fabio. Durante un'intervista di Famiglia Cristianaha dichiarato: "Le odissee che raccontoquelle di Paolo, che sulla scena veste i ...

