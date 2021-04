Lo staff di Navalny denuncia torture in carcere: «Ha perso 8 kg. Svegliato anche otto volte a notte» (Di venerdì 2 aprile 2021) Crescono le preoccupazioni per la salute dell’oppositore russo Alexei Navalny, in sciopero della fame nella colonia penale Ik-2 di Pokrov in Russia. Navalny ha perso almeno 8 chili da quando ha iniziato la protesta, secondo il canale Telegram del dissidente rilanciato dal sito Meduza. Il sospetto dello staff del dissidente è che la perdita di peso sia legata alle vessazioni e alla privazione del sonno a cui viene sottoposto in carcere, «non lo fanno dormire e lo svegliano otto volte durante la notte». Lo sciopero della fame La perdita di peso, tra l’altro, sarebbe cominciata ben prima dello sciopero della fame, che Navalny ha annunciato di recente per chiedere a gran voce cure mediche adeguate. L’oppositore ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Crescono le preoccupazioni per la salute dell’oppositore russo Alexei, in sciopero della fame nella colonia penale Ik-2 di Pokrov in Russia.haalmeno 8 chili da quando ha iniziato la protesta, secondo il canale Telegram del dissidente rilanciato dal sito Meduza. Il sospetto dellodel dissidente è che la perdita di peso sia legata alle vessazioni e alla privazione del sonno a cui viene sposto in, «non lo fanno dormire e lo sveglianodurante la». Lo sciopero della fame La perdita di peso, tra l’altro, sarebbe cominciata ben prima dello sciopero della fame, cheha annunciato di recente per chiedere a gran voce cure mediche adeguate. L’oppositore ...

