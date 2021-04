Lo sfogo di Chiara Ferragni: “La nonna di Fedez vaccinata solo dopo le mie stories. Ingiusto” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie storie di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: ‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino’”. Comincia così il post pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer, che ha denunciato un favoritismo ricevuto dopo aver criticato la gestione della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia. Nella Regione, nonostante la promessa di vaccinare tutti gli over 80 entro Pasqua, si sono susseguiti una serie di ritardi e problemi che hanno rallentato le somministrazioni. “Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi ladi Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perchéle mie storie di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamatoLuciana chiedendo: ‘Lei è ladi? Alle 12 può venire a fare il vaccino’”. Comincia così il post pubblicato su Instagram da, imprenditrice e influencer, che ha denunciato un favoritismo ricevutoaver criticato la gestione della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia. Nella Regione, nonostante la promessa di vaccinare tutti gli over 80 entro Pasqua, si sono susseguiti una serie di ritardi e problemi che hanno rallentato le somministrazioni. “Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando cheLuciana, che aveva ...

Advertising

radiodeejay : Lo sfogo di Chiara Ferragni sul sistema dei vaccini in Lombardia - fanpage : La nonna di Fedez è stata chiamata per il #vaccino, Chiara Ferragni: nonna Luciana, che aveva il diritto di vaccina… - Corriere : Ferragni: «Vaccino alla nonna di Fedez solo dopo il mio sfogo sui social. E gli altri n... - FQMagazineit : Chiara Ferragni: “La nonna di Fedez chiamata per il vaccino Covid solo dopo il mio sfogo social, favoritismo ingius… - NSapple777 : RT @radiodeejay: Lo sfogo di Chiara Ferragni sul sistema dei vaccini in Lombardia -