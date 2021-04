“Lo chiamavano ‘uomo a metà’, ma per me era un uomo migliore”: la canzone per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (Di venerdì 2 aprile 2021) “Era per tutti un figlio diverso perché somigliava così tanto a se stesso, era per tutti un figlio minore mentre per me era un uomo migliore. Con lui ero felice perché libero di raccontare i miei pensieri…”. Sono alcune delle parole della canzone intitolata Un uomo migliore, scritta da Luca Bassanese e Stefano Florio, per la “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo” in programma venerdì. Un lavoro che vede accanto alla musica la magia dei disegni animati e poetici dell’artista Elodie Lebigre. “Questo testo è dedicato – spiega Bassanese – all’amico d’infanzia che ha cambiato per sempre la mia visione del mondo e a tutte le persone che ogni giorno ci insegnano il senso dell’amore”. L’idea di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Era per tutti un figlio diverso perché somigliava così tanto a se stesso, era per tutti un figlio minore mentre per me era un. Con lui ero felice perché libero di raccontare i miei pensieri…”. Sono alcune delle paroleintitolata Un, scritta da Luca Bassanese e Stefano Florio, per la “” in programma venerdì. Un lavoro che vede accanto alla musica la magia dei disegni animati e poetici dell’artista Elodie Lebigre. “Questo testo è dedicato – spiega Bassanese – all’amico d’infanzia che ha cambiato per sempre la mia visione del mondo e a tutte le persone che ogni giorno ci insegnano il senso dell’amore”. L’idea di ...

