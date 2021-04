“Lo avrei mandato a quel paese!” | clamoroso attacco a Roberto Mancini

Advertising

Mousse81 : Il prepartita di #BolognaInter nelle parole di #Mihajlovic, con tanto di affondo all'amico ct #Mancini: 'Al posto d… - GoalItalia : Le tre tribune di Soriano in Nazionale non hanno reso contento Mihajlovic: 'Io avrei mandato Mancini a quel paese' ?? - corrierebologna : Il Bologna sfida la capolista Inter. Mihajlovic: «Guai a sbagliare atteggiamento». L’allenatore rossoblù attacca Ma… - MarcoBeltrami79 : Mihajlovic striglia l'amico Mancini: 'Zero presenze per Soriano, io l'avrei mandato a quel paese' - fcin1908it : Mihajlovic: “Soriano? Avrei mandato Mancini a quel paese. All’Inter toglierei la LuLa” -

Ultime Notizie dalla rete : avrei mandato

Amici sempre, nemici a volte. Per Sinisa Mihajlovic vale sia per l'avversaria di domani, quell'Inter che è rimasta nel suo cuore, che per il compagno di tante avventure Mancini . Il tecnico del ...Al posto di Soriano, con tutto il rispetto per Mancio e per la nazionale, l'a quel paese e me ne sarei andato: rodeva a me, figuriamoci a lui. Poi magaripotuto dire questo prima ...Roma, 2 apr (Adnkronos) - Enrico Letta "vedrà anche Renzi", perchè "ha un approccio 'voglio bene a tutti'. Ma anche questo approccio ha dei limiti. Io ero nel governo Letta, ho vissuto quella tregenda ...Mihajlovic e Mancini sono amici, ma questo non basta al ct per salvarsi dalla rabbia del tecnico rossoblù. (ANSA) ...