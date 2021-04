LIVE – Torino-Scafati 76-79, basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) (Di venerdì 2 aprile 2021) Reale Mutua Torino e Givova Scafati si affrontano nel quarto di Finale della Coppa Italia di Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, nonostante i problemi legati al covid-19 che negli scorsi mesi hanno interessato anche il parco atleti. La pausa di domenica scorsa, tuttavia, ha permesso al quintetto gialloblù di recuperare energie fisiche e mentali in vista della competizione. La sfida andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 2 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUI LIVE GLI ALTRI QUARTI DI FinalE AGGIORNA LA DIRETTA Torino-Scafati 76-79 39? – Diop e Cappelletti show, Torino rimonta ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Reale Mutuae Givovasi affrontano nel quarto die delladi Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, nonostante i problemi legati al covid-19 che negli scorsi mesi hanno interessato anche il parco atleti. La pausa di domenica scorsa, tuttavia, ha permesso al quintetto gialloblù di recuperare energie fisiche e mentali in vista della competizione. La sfida andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 2 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUIGLI ALTRI QUARTI DIE AGGIORNA LA76-79 39? – Diop e Cappelletti show,rimonta ...

Advertising

juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - zazoomblog : LIVE – Torino-Scafati 67-79 basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) - #Torino-Scafati #67-79 #basket… - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - zazoomblog : LIVE – Torino-Scafati 17-21 basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) - #Torino-Scafati #17-21 #basket… - mauropezzini70 : @RadioRock106e6 1980, io avevo 10 anni e mio papà lavorava all'interno del vecchio stadio comunale di Torino, quell… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Torino Reggina, che impresa! Gli amaranto sbancano il Penzo di Venezia Rivivi la diretta di Venezia - Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della ... Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Davide Miele di Torino e Marco Trinchieri di Milano). IV ...

Calciomercato Juventus, non solo Pogba: pronto un altro colpo dallo United ... che cerca di accontentare in tutti i modi le richieste di Pirlo Calciomercato Juventus Van De Beek / La Juve di Andrea Pirlo è attesa domani dal delicato confronto contro il Torino , che potrà dire ...

LIVE – Torino-Scafati 76-79, basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) Sportface.it LIVE Coppa Italia LNP- Reale Mutua Torino-Givova Scafati - 4°quarto 1°Q- 18-22. Prima palla a due vinta dalla Givova Scafati con Thomas su Pagani. Penetrazione di Palumbo e fallo di Clark che lo manda in lunetta (1/2) e segna il primo punto a tab ...

LIVE Coppa Italia LNP- Reale Mutua Torino-Givova Scafati -Intervallo 39-40 Inizio da mattatore per Pinkins che prende rimbalzi a destra e a manca:fallo subito e 2/2 dalla lunetta. Lorenzo Penna in regia per Torino si trova davanti Tommaso Marino che lo battezza subito con ...

Rivivi la diretta di Venezia - Reggina su StrettoWeb con la cronaca testualedella ... Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Davide Miele die Marco Trinchieri di Milano). IV ...... che cerca di accontentare in tutti i modi le richieste di Pirlo Calciomercato Juventus Van De Beek / La Juve di Andrea Pirlo è attesa domani dal delicato confronto contro il, che potrà dire ...1°Q- 18-22. Prima palla a due vinta dalla Givova Scafati con Thomas su Pagani. Penetrazione di Palumbo e fallo di Clark che lo manda in lunetta (1/2) e segna il primo punto a tab ...Inizio da mattatore per Pinkins che prende rimbalzi a destra e a manca:fallo subito e 2/2 dalla lunetta. Lorenzo Penna in regia per Torino si trova davanti Tommaso Marino che lo battezza subito con ...