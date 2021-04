LIVE Sinner-Bautista Agut, Masters1000 Miami in DIRETTA: si comincia alle 19.00. Volandri annuncia: “Jannik in Coppa Davis” (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione della semifinale FILIPPO Volandri: “Jannik Sinner GIOCHERA’ IN Coppa Davis” Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per la semifinale del torneo ATP Masters1000 Miami 2021. Sul Grandstand l’azzurro vuole provare a centrare un posto nell’ultimo atto della manifestazione, da numero 21 del tabellone. Il match aprirà il programma di giornata e scatterà a partire dalle ore 19.00 italiane: l’iberico, numero 7 del seeding, proverà a vendicare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della semifinale FILIPPO: “GIOCHERA’ IN” Buongiorno e bentrovati allatestuale del match tra l’azzurroe lo spagnolo Roberto, valido per la semifinale del torneo ATP2021. Sul Grandstand l’azzurro vuole provare a centrare un posto nell’ultimo atto della manifestazione, da numero 21 del tabellone. Il match aprirà il programma di giornata e scatterà a partire dore 19.00 italiane: l’iberico, numero 7 del seeding, proverà a vendicare la ...

